وزارة البيئة تطرح 168 وظيفة شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح عدد (168) وظيفة (رجال) في مختلف مناطق المملكة وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة السلوك، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

كما تضمن الشروط: توفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين الذين سبق لهم عمل الاختبار.

وأوضحت أنه ستتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مشيرة إلى أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأهابت الوزارة بالراغبين للتقدم على الوظائف بالتسجيل لدى المركز الوطني للقياس للدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده خلال الفترة من 28-30 /1440/10هـ على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار وذلك من خلال الرابط التالي (https://e-services.qiyas.sa) ، علما بأن بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 15 / 10 / 1400هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18/6/2019م وذلك لمدة (10) أيام على موقع الوزارة الإلكتروني .

للإطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوظائف وكيفية التقديم، يمكن الدخول على الرابط هنـــا