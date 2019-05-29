بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح على من تجب صلاة العيد

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ماذا تعمل إذا وافقت ليلة القدر، ردًا على سؤال متصل خلال برنامج على قناة السعودية.

وقال الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ” .

وأضاف : فأفضل مايفعله الإنسان في ليلة القدر هو الدعاء حيث سيشعر أنه أسعد إنسان وأن الله يرضى عنه، فيكثر من هذا الدعاء ويكون لديه حسن ظن بالله.

وفي سياق متصل أوضح الشيخ على من تجب صلاة العيد، قائلًا على من تجب عليه الجمعة وهي ليس فرد عين ولكن فرض كفاية، وفرض العين على كل من كان مؤهلا وواجب الصلاة عليه.