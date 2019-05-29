بالفيديو.. رجاء الجداوي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

القاهرة(صدى):

طمأنت الفنانة رجاء الجداوي ، جمهورها عبر مداخلة هاتفية لـ ” راديو إينرجي ” ، في أول ظهور لها بعد إصابتها بوعكة صحية .

وقالت ، أصبت بجفاف شديد بسبب الرطوبة والحر، وحرارتي ارتفعت وضغطي ارتفع فيما انخفض السكر، ووقتها كنت في دبي، وكان الجو حاراً وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن أصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر لم أستطع السير لأنني كنت أشعر بالدوار .

أكملت ، تحدثت مع ابنتي أميرة وجاءت لي إلى المطار ووجدت حرارتي مرتفعة وعاتبتني لأنني أكملت صيامي .

وحرصت رجاء الجداوي على توجيه رسالة لكل من قلق عليها وسأل عنها خلال الأيام الماضية: “أشكر كل من سأل عني وكل من تمنى لي الشفاء، أشكر كل من كتب شيئاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبه وقلقه علي”.

وكانت الفنانة القديرة تعرضت لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وانتشرت أخبار عن تعرضها لجلطة في المخ، لكن تم نفي هذه الأخبار عن طريق أصدقائها المقربين.