مطرب مصري يستغيث عبر ” فيس بوك ” ويطالب الشرطة بإنقاذه

القاهرة(صدى):

تقدم المطرب المصري دياب، برسالة استغاثة الى رجال الشرطة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، للحد من ظاهرة التسول المنتشرة في الشوارع المصرية.

وقال ” دياب ” في تدوينته: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى هذا البوست يصل لكل أخواتنا وأصحابنا ضباط الشرطة المحترمين المخلصين فى كل ربوع مصر.. أرجوكم لابد من وضع حد للمهزلة اللي اسمها التسول في الشوارع، خصوصا من العيال اللي زي البهايم اللي بيتسببوا في رعب وفزع أخواتنا وبناتنا في الشوارع ” .

وأضاف: ” كنت على وشك ارتكاب جريمة بسبب عيل منهم، المجرمين دول ولا يوصفوا بغير ذلك، الواد ماشي ورا بنت عايز يشحت منها بالعافية والبنت مرعوبة الكلام ده في شارع لبنان المهندسين مقدرتش امسك نفسي من المنظر نزلت من العربية كنت هضربه بس الحمد لله مسكت نفسي ” .

وأكمل: ” للأسف لو كنت ضربته أو عملتله حاجة كانوا هيقولوا بص الفنان بيفتري على عيل غلبان وهو لا غلبان ولا نيلة.. والبنت تقريبا كانت بتبكي من الخوف، وده شارع زحمة جداً، ومافيش ولا حد لفت نظرة القرف اللي بيحصل ده طبعا البنت مشيت جري يا حرام وده كان هدفي انقاذها من الرعب ده ” .

وأنهى ” دياب ” تدوينته باستغاثة إلى رجال الشرطة قائلاً: ” حسيت أختي أو بنتي أو مراتي في موقف زي ده دمي اتحرق.. أرجوكم يا رجال الشرطة انقذوا بناتنا من هذا الإجرام ” .