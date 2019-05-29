المملكة تبدأ استقبال الوفود الرسمية لـ قمم مكة 2019

نايف السالم(صدى):

بدأت، اليوم الأربعاء، المملكة في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في قمم مكة 2019، التي وصل عدد منها اليوم.

وتنطلق غدًا الخميس، أولى قمم مكة الثلاث، إذ ستعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة.

يذكر أن القمة الإسلامية ستبدأ في الـ31 من مايو بدورتها الاعتيادية الرابعة عشرة تحت شعار: قمة مكة..يدا بيد نحو المستقبل، فيما سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة مساء اليوم في جدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دعا إلى قمتين أخريين طائرتين ستعقدان قبل الإسلامية بيوم، واحدة عربية وأخرى خليجية، وستكون عدة ملفات حاضرة على طاولة القمتين.