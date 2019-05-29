زوجة في دعوى خلع ” أستولى على مدخراتي من عملي بالخارج وتزوج به “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بشبرا الخيمة المصرية ، مؤكده ” زوجي إستولى على شقى الغربة وكل مداخراتي من السفر بالخارج واشترى شقة وكتبها باسمه وتزوج عروسة جديدة وأنكر كل حقوقي ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أحببت زميلي في الجامعة واتفقنا على الخطوبة وعشنا أجمل قصة حب كان الجميع شاهد عليها وعقب تخرجنا تقدم زميلي محمد لخطبتي والزواج مني وكانت ظروفه غير مستقرة في بداية الأمر فطلب مني أن أوافق على أن يتم الزواج في شقة والدته حتي نستطيع تكوين مستقبلنا وتدبير شقة خاصة .

وتابعت ، رغم رفض أهلي التام للفكرة وتأكيدهم أنه لن يوفي بالعهد ولن يشتري أي شقة بعد الزواج وسيكون مصيرنا في شقة والده وافقت وتزوجته على أمل استكمال قصة حبنا وبناء مستقبلنا مع بعضنا البعض .

أضافت ، تزوجنا وحاولت التأقلم مع الوضع وفي أحد الايام صادفنا إعلان للسفر إلى الخارج وتقدمنا له عسى أن تتغير أحوالنا وبعد إجراء الاختبارات والموافقات فوجئنا بقبولي للعمل بالخارج ورفضه هو فقلت له سنحاول مرة أخرى ولن أسافر وحدي ولكن كان رده: سافري انتي وابعتلي فلوس ناخذ شقة ونجهزها دي فرصة العمر ، فسافرت .

وقالت ، بعد سفري مباشرةً بدأت أبعت له الفلوس أول بأول وتعبت جامد فطلبت إجازة أنزل فيها مصر للراحة وأخبرته وعندي وجودي بالمطار اتصلت به ليأتي لاستقبالي ولم يرد فذهبت لشقه والدته فكانت الصاعقة ، حيث ردت قائلة ، ابني في شقته الجديدة مع العروسة الجديدة .

واستكملت: ” خرجت مثل المجنونة علي عنوان الشقة وطرقت الباب إذ به موجود ومعه زوجته الجديدة فتشاجرت معه وقلت له: فين شقا عمري إنت حيلتك إيه تتجوز بيه اخرج من شقتي فرد عليا: دي شقتي وفلوسك فلوسي ” .

تمالكت دموعها وقالت: ” هنا أيقنت انه إستولي على شقى الغربة فقررت الاستعانة بمحامي لإثبات حقي واسترجاع ثمن غربتي ولجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق منه لاستحالة العشرة بعدما استولى علي كل ما أملك بدون وجه حق ليعيش الرفاهية مع غيري على حساب تعبي وغربتي ” .