وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت وزارة الدفاع، عدد 5 وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وأوضحت أن العمل سيكون بالمسميات التالية: تحليل نظام الجودة، وأخصائي ادارة تموين، وأخصائي محاسبة، واستشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل تحليل نظام الجودة من خلال الرابط هنـــــا

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل أخصائي ادارة تموين من خلال الرابط هنـــــا

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل أخصائي محاسبة من خلال الرابط هنـــــا

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل استشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية من خلال الرابط هنـــــا

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ بتاريخ 1440/10/06هـ وينتهي بتاريخ 1440/10/17هـ، على أن يتم استقبال الطلبات خلال هذه الفترة في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط – هيئة إدارة القوات الجوية.