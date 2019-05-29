الجوازات: تطبيق غرامة الزيارة العائلية بعد 3 أيام من انتهائها

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن غرامة انتهاء الزيارة العائلية لوافد تُطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

وقالت في تصريح لها: الغرامة بعد ثلاث أيام من تاريخ الانتهاء وفي حال الانتهاء يرجى مراجعة إدارة الوافدين.

وذلك ردًا على سؤال جاء فيه: مقيم جايب زوجته زيارة عائلية وتنتهي في ٤شوال والدوام الرسمي يبدأ في ٦شوال فهل تلحقه غرامه.

من جانبها، قالت منصة أبشر إنها ” متاحة طوال العام على مدار 24 ساعة، ويمكنك تمديد تأشيرة الزيارة قبل إنتهاءها بـ 7 أيام أو بعد الإنتهاء بـ 3 أيام علماً بأن يوم الإنتهاء هو اليوم الأول ” .