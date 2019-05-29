بالفيديو.. جومانا مراد: خبر اعتناقي الإسلام ” مضحك ” وأجريت عملية تجميل فاشلة

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، حقيقة اعتناقها الدين الإسلامي، مؤكدة أنها مسلمة منذ الولادة ولم تكن تعتنق دين آخر.

وقالت جومانا خلال لقائها ببرنامج ” تفاعلكم ” : ” تعرضت للنصب من قِبل عدد من المنتجين، لكن أخذت حقي في النهاية، وعندما انتشرت صورة لي في الحج قالوا إنني اعتنقت الإسلام وهذا خبر مضحك بالتأكيد، لأني مسلمة منذ الولادة والحمد لله ” .

وروت معاناتها قبل إنجابها طفلها الوحيد، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الأمر لتعطي أملاً للجميع وللتأكيد أنه لا يوجد ما هو مستحيل بالسعي والاصرار والدعاء واليقين بالله، مؤكدة أن زوجها لم يهدها جزيرة عندما أنجبت.

وأضافت: ” أجريت عملية في أنفي لكنها لم تظبط، وأريد إجرائها مرة ثانية، بالاضافة لبعض البوتوكس والفيلر وأحاول أن أكون طبيعية بقدر الإمكان ” .

وأوضحت أنها لم تعتزل الفن، وإنما ابتعدت لفترة من أجل استقرار حياتها الزوجية.