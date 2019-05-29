المركز الوطني للقياس يعلن عن وظائف بالمجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للقياس، عن توفر وظائف شاغرة (بداوم جزئي)، للعمل بمقر الاختبارات التابع للمركز بمحافظة المجمعة.

وأوضح أن الوظائف بمسمى (مُراقب مقر اختبارات المحوسبة)، وهي لحملة شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

وأشار إلى أن الدور الوظيفي سيكون عبارة عن مسؤول عن توجيه الطُلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التى يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال و مراقبتهم أثناء اداء الاختبار.

وتتمثل المسؤوليات في: تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار، التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم، العمل على توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر، مسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات اثناء تأديتهم للاختبار،تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم، المساهمة فى حل المشكلات التقنية فى الاجهزة المستخدمة فى الاختبار.

وأكد أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط هنـــــــا .