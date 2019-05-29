1200 شخصية إسلامية يمثلون 139 دولة يطلقون ” وثيقة مكة المكرمة “

حسين العلي(صدى):

من رحاب المسجد الحرام ومن أفياء الكعبة المشرفة ، وفي شهر عُظّمت أيامه وأقسم الله سبحانه و تعالى بلياليه ، أقرت – ( 1200 ) – شخصية إسلامية من – ( 139 ) – دولة يمثلون – (27 ) – مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب و الطوائف ، و في طليعتهم كبار مفتيها –

” وثيقة مكة المكرمة ” ؛ دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية ، مستلهمين الأثر البالغ لـ ” وثيقة المدينة المنورة ” التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل – ( 14 ) – قرناً لحفظ تنوع الدولة الإسلامية وتعايشها باختلاف مكوناتها ، ومؤكدين على أهمية المرجعية الروحية للعالم الإسلامي ، حيث قبلة الإسلام

و المسلمين ، ومصدر إشعاعه للعالمين برحابها الطاهرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ، وبالاستحقاق الكبير لقيادتها السياسية، وما اضطلعت به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء،

وقد أجمع المسلمون في وثيقتهم التي أصدروها – مُمَثَّلِين في مرجعيتهم الدينية- أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري ، يسعَون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية ، وتعزيز قيمها النبيلة ، وبناء جسور المحبة و الوئام الإنساني ، و التصدي لممارسات الظلم

و الصدام الحضاري وسلبيات الكراهية .

و شددوا على أنه ” لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية ، و يتحدَّثُ باسمها في أمرها الديني ّ، و كل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة ، و ما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة ، فالعمل الديني و الإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون .

و نوه المؤتمرون إلى الأسس

و المبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة التاريخية ، مؤكدين فيها أن البشر على إختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد ، و هم متساوون في إنسانيتهم ، رافضين العبارات و الشعارات العنصرية ، و التنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة ، إذ الإختلاف بين الأمم في معتقداتهم

و ثقافاتهم و طبائعهم و طرائق تفكيرهم قَدَرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة ؛ و الإقرارُ بهذه السُّنَّة الكونية و التعامل معها بمنطق العقل و الحكمة بما يوصل إلى الوئام والسلام الإنساني خيرٌ من مكابرتها

و مصادمتها .

و شددت الوثيقة على أن التنوع الديني و الثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع

و الصدام ، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية « إيجابية » ،

و تواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار ، و التفاهم ،

و التعاون لمصلحة الجميع ،

و يحفز على التنافس في خدمة الإنسان و إسعاده ، و البحث عن المشتركات الجامعة ،

و استثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة ، المبنية على القيم و العدل و الحريات المشروعة ، و تبادل الإحترام ،

و محبة الخير للجميع ، مع إحترام تعدد الأديان و المناهج ، و رفض الربط بين الدين

و الممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه .

و دعا المؤتمرون في ” وثيقة مكة المكرمة ” ، إلى الحوار الحضاري باعتباره أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر ،

و التعرف على المشتركات معه ، و تجاوز معوقات التعايش ،

و التغلب على المشكلات ذات الصلة ، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية و نظرية المؤامرة ، و التعميم الخاطئ لشذوذات المواقف و التصرفات ، مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه ، و براءة الأديان

و الفلسفات من مجازفات معتنقيها و مدعيها .

و طالبت الوثيقة ، بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية ، و المحرضين على العنف و الإرهاب و الصدام الحضاري ، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني و الإثني ، كما دانت الإعتداء على دور العبادة ، معتبرة أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزائه بحزم تشريعي ، و ضمانات سياسية و أمنية قوية ، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه .

كما دعت إلى مكافحة الإرهاب

و الظلم و القهر ، و رفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان ، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة ، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان ، إذ الاعتداءُ على موارد الطبيعة

و إهدارها و تلويثها تجاوز للحق ، و اعتداء على حق الأجيال القادمة .

و بين المؤتمرون أن المسلمين أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية ، مؤكدين أنهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية و الاجتماعية و البيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة .

و اعتبرت ” وثيقة مكة المكرمة ” أطروحة الصراع الحضاري

و الدعوة للصدام و التخويف من الآخر ؛ مظهرا من مظاهر العزلة ، و الاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية ، و الهيمنة الثقافية السلبية ، و الانغلاق على الذات يعمل على تجذير الكراهية ،

و استنبات العداء بين الأمم

و الشعوب ، و يحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك ،

و الاندماج الوطني الإيجابي ،

و بخاصة في دول التنوع الديني و الإثني ، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف و الإرهاب .

و حذرت من أن ظاهرة :-

” الإسلاموفوبيا ” وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام و إبداعه الحضاري و غاياته السامية .

و التعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة ، لتفهمه بتدبر أصوله و مبادئه ، لا بالتشبث بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه ، و مجازفات ينسبونها زوراً إلى شرائعه .

و أكدت ” وثيقة مكة المكرمة ” على ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة ، و تشجيع الممارسات الاجتماعية السامية ، و التعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية و البيئية و الأسرية وَفْقَ المفاهيم الإنسانية المشتركة ،

و الحذر من الاعتداء على القيم الإنسانية و تدمير المنظومات الاجتماعية ، بمسوّغ الحرية الشخصية .

و أوصت ” وثيقة مكة المكرمة ” بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة ؛ فهو اختراق مرفوض ، و لا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية و غيرها ، أو تسويق الأفكار الطائفية ، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية ، و أحوالها ،

و أعرافها الخاصة ، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة .

و اعتبرت أن تجارب التنمية الناجحة عالمياً أنموذج يحتذى في ردع أشكال الفساد كافة ،

و إعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام ، و العمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية ، و تستنزف المقدرات ،

و تهدر الثروات .

و شدد المؤتمرون في ” وثيقة مكة المكرمة ” ، على تحصين المجتمعات المسلمة ، و الأخذ بها نحو مفاهيم الوسطية و الاعتدال ، و الحذر من الانجرار السلبي إلى تصعيد نظريات المؤامرة ، و الصدام الديني ،

و الثقافي ، أو زرع الإحباط في الأمة ، أو ما كان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه .

و دعوا إلى احترام المواطنة الشاملة ، باعتبارها استحقاقا من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني ، و على مواطنيها واجبَ الولاء الصادق ، و المحافظة على الأمن ، و السلم الاجتماعي ،

و رعاية حمى المحرمات

و المقدسات .

و أقرت ” وثيقة مكة المكرمة ” مبادئ التمكين المشروع للمرأة

و رفض تهميش دورها ، أو امتهان كرامتها ، أو التقليل من شأنها ، أو إعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها ، و في تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز

، و المساواة في الأجور و الفرص ، إضافة إلى العناية بالطفل صحياً و تربوياً و تعليميا ً، و تعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس : الدين ،

و الوطن ، و الثقافة ، و التاريخ ، و اللغة ، و حمايتها من محاولات الإقصاء أو الذوبان المتعمد و غير المتعمد ، و حماية الشباب من أفكار الصدام الحضاري و التعبئة السلبية ضد المخالف ، و التطرف الفكري بتشدده أو عنفه أو إرهابه ، و تسليحه بقيم التسامح و التعايش بسلام و وئام يتفهم وجود الآخر ، و يحفظ كرامته

و حقوقه ، و يرعى أنظمة الدول التي يقيم على أرضها ، مع التعاون و التبادل النافع معه ، وفق مفاهيم الأسرة الإنسانية التي رسخ الإسلام مبادئها الرفيعة .

و أوصت ” وثيقة مكة المكرمة ” بأهميةَ إيجادِ منتدىً عالميٍّ ( بمبادرة إسلامية ) يعنى بشؤون الشباب بعامة ، يعتمد ضمن برامجه التواصل بالحوار الشبابي البناء مع الجميع في الداخل الإسلامي و خارجه ؛ تلافياً لغيابٍ مضى أحدث فراغاً ، و عاد بنتائجَ سالبةٍ .

و طالب المؤتمرون بتجاوز المقررات و المبادرات والبرامج كافةً طَرْحَها النظـري ، و بخاصة ما يتعلق بإرساء السلم و الأمن الدوليين ، و إدانة أساليب الإبادة الجماعية ، و التطهير العرقي ،

و التهجير القسري ، و الاتجار بالبشر ، و الإجهاض غير المشروع .

و أكدت ” وثيقة مكة المكرمة ” أن لا يُبْرِم شــأن الأمة الإسلامية ، و يتحدَّث باسمها في أمرها الديني ّ، و كل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة ، و ما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة.