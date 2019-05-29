” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام مستحضر الديازينون

عادل الحربي(صدى):

حضرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، من استخدام مستحضر ” الديازينون ” أو ما يُعرف باسم ” الجرة ” .

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن مستحضر الديازينون ” الجرة ” يعد سامًا ولا يصلح للاستخدام البشري، لافتة إلى أنه مستحضر علاجي بيطري ينتمي إلى الفوسفات العضوية.

وأضافت أنه استخدامه الأساسي يتمثل في قتل الحشرات والطفيليات الموجودة على جلد الحيوانات المصابة، مشيرة إلى أن أعراض التعرض للمستحضر تتمثل في ” دوخة وصداع، ضيق التنفس، زيادة في إفرازات اللعاب، تهيج العينين وعدم وضوح الرؤية، تقلصات البطن والإسهال، ضعف عام، غثيان وقي ” .