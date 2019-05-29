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بالفيديو.. طارق حبيب يُعرف الخجل الشديد وطرق علاجه

بالفيديو.. طارق حبيب يُعرف الخجل الشديد وطرق علاجه
علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور طارق حبيب خلال حلقة ببرنامج ” نفوس مطمئنة ” ، لماذا يخجل الناس ، هكذا يتسائل البعض ، حيث نقابل من يخشى أن يرفع إصبعه ليسأل أستاذه ، وإذا كانت دراسته شفوية فيخشى أن يجاوب خشية أن يتلعثم فيضحك الناس عليه ، وهناك من تقابله فيدني راسه لأسفل أو لا يتحدث ، وهذا كل ربما عرض لنقص في الثقة بالنفس ، أو الإصابة بمرض الرهاب الاجتماعي ، أو مرض آخر وهو الشخصية التجنبية المتحاشية وهي أن يشعر الإنسان أنه أقل من سواه .

وتابع ، وفي هذا الصدد قدم مجموعة من المدربين ، أن من لديه خجل شديد من الخطأ علاجه أن يقدم أمام مجموعة صغيرة ربما يرتبك أمامهم خصوصاً لو كان لا يعرفهم ، وأيضا نلجأ للمختصين بمعالجة التشوهات الإدراكية والمعرفية لدى ذلك الإنسان .

وأضاف ، أنا ضد تناول العقاقير المستمرة فقط يتم إعطائها وقت اللزوم ، كما أنها لا تُعطى سوى لمن يعاني من الخجل الشديد فقط .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5595 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يعين

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