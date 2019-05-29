بالفيديو.. مشاجرة بين ضابط وعسكري بالأسلحة النارية

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين عسكري في مباحث حولي الكويتية وضابط برتبة نقيب، قام فيها الأخير بإخرج سلاحه، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، فيما يبدو أنه كان يريد استهداف العسكري.

وكشفت مصادر إعلامية كويتية ، أنه استطاع الضابط، ، أثناء المشاجرة مع العسكري أخذ سلاحه منه قبل استهدافه؛ حيث سقط في الأخير على الأرض.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الثلاثاء، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة المشاجرة وإطلاق النار في المدرسة الامريكية الدولية بمنطقة حولي .