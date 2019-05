بخطوات سهلة.. إغلق الكمبيوتر بواسطة الهاتف

وكالات(صدى):

يوجد عدة تقنيات هامة ومميزة تمكن المستخدم من إغلاق جهاز الكمبيوتر تلقائيًا إذا ابتعد عنه عن طريق الهاتف المحمول.

وتتيح تقنية البلوتوث للمستخدم إمكانية اقتران الهواتف الذكية بأجهزة الكمبيوتر المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 10، ما يساعدك في إغلاق الجهاز عن بعد باستخدام الهاتف.

ويمكنك تفعيل الوظيفة عن طريق “Settings/Accounts/Sign-in options/Dynamic lock/Allow Windows to automatically lock your device when you’re away”.

وستمكنك هذه التقنية من إغلاق الكمبيوتر بعد مرور دقيقة واحدة تقريبًا على قطع الاتصال بين الكمبيوتر والهاتف الذكي، فيمكن أن يمتد نطاق تغطية البلوتوث حتى 10 أمتار داخل الغرف.