بالفيديو.. طارق الحربي ساخرا: ” بدون فلتر تعلمنا منه كيف نعبي هوا “

الرياض(صدى):

هاجم المذيع طارق الحربي خلال برنامجه ” رادار طارىء ” ، مسلسل بدون فلتر ، حيث قال ساخراً منه ” اليوم نتكلم على المسلسل الرئيسي في قناة sbc ، ونبارك للأستاذ عبدالله السدحان وطاقم بدون فلتر إنهم خلصوا التصوير اليوم” .

وتابع ، كانوا محتفلين إنهم خلصوا اليوم وباقي 8 أيام على نهاية رمضان ، طبعاً حلقات ساخنة طالعة من الفرن .

وأضاف ، بدون فلتر 2 ، هذه السنة علمنا شيء جديد وهو كيف إنك تعبي هوا ، كيف تسلق ، وأشياء كثيرة كانت واضحة ، لأنك لو تروح من الحلقة الأولى للحلقة الأخيرة ما فيها شيء .

وعرض الحربي ، مشهداً لأحد الممثلين وهو يتحدث في الجوال ، مشيراً إلى أنه ظل يتحدث في الجوال خلال المشهد أكثر من دقيقتين .

وأشار الحربي : ” بدل ما تجيب ممثل ثاني ، تجيب واحد يجلس يسولف طول المشهد مع الرجال ويقفل ” .