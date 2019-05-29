جمهور النصر يودع برونو أوفيني

طلال الغامدي(صدى):

وجهت جماهير نادي النصر ، رسائل الوداع للاعب البرازيلي برونو أوفيني، الذي رحل لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم المنقضي بتتويج العالمي بطلًا لدوري المحترفين ، حيث انتهى تعاقده مع النادي ولم يجدد اللاعب تعاقده قبل سفره .

وكشفت مصادر إعلامية ، أن الحارس الأسترالي جونز والمدافع البرازيلي برونو والنيجيري أحمد موسى تحت مجهر البرتغالي فيتوريا مدرب فريق النصر ومن المرجح أن يستغنى عن خدماتهم في الموسم الجديد.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، سواء بالحفاظ على العناصر المؤثرة أو إبرام صفقات جديدة.

وخاض أوفيني 28 مباراة برفقة النصر الموسم المنصرم، بواقع 2520 دقيقة، سجل خلالها هدفين فقط.

وفي نفس السياق نشر الإعلامي حواس العايد، صورة مع برونو على حسابه على تويتر، قائلًا: ”وداعًا يا صديقي.. قضيت في النصر ثلاث سنوات جميله ورائعة كسبت بها محبة الجميع“.

وأشار الإعلامي عايض العبدالله: ”لك أن تتخيل بأن رأس برونو الذي جاب الصدارة وبعثر أحلام الجار لن يتم التجديد له ولم تجعله جماهير النصر أسطورة رغم كل ما فعل“.

وقال الكاتب شويش الفهد: ”وداعًا برونو، سيظل هدفك عالقًا في أذهان الهلاليين قبل النصراويين“.