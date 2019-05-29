” السعودية للكهرباء ” تثير غضب أهالي عفيف بالرد على أحد المشاهير

عادل الحربي(صدى):

شن أهالي محافظة عفيف، هجومًا حادًا على الشركة السعودية للكهرباء، نظرًا لسوء الخدمة وانقطاعها بشكل كبير خلال شهر رمضان 2019.

وتجاهلت الشركة السعودية للكهرباء، الرد على شكاوى ومطالب أهالي المحافظة ما زاد من الهجوم عليها، مبدين غضبهم من تجاهل الشركة لشكواهم حول الانقاطاعات المتكررة وأسبابها.

وزادت الشركة من غضب المستهلكين، بعد ردها على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على حسابها الرسمي بالرغم من وجود حساب خاص بخدمة العملاء، وفي ظل تجاهلها لاستفسارات وشكاوى المستهلكين.

وتتمثل معظم ردود الشركة على المستهلكين عبر حساب خدمة العملاء، في رسائل آلية مثل “نعتذر عن ذلك عزيزي المشترك، تم تلقي بلاغك وتصعيده للفريق المختص، شكرًا لتواصلك”، “نعتذر عن ذلك عزيزي المشترك، بالإمكان تسجيل بلاغ عبر موقع الشركة على الرابط …… ، أو من خلال تطبيق الكهرباء أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933 شكراً لتواصلك معنا”.