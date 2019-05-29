أسير فلسطيني يجري جراحة لابن شقيقه بأدوات بدائية

القدس المحتلة(صدى):

استعان المعتقل الفلسطيني خالد مخامرة، بعمه طالب مخامرة، المعتقل معه في سجن ” نفحة ” التابع للاحتلال الإسرائيلي، لإزالة بقايا شظايا الرصاص من قدمه، في عملية جراحية أجراها له.

وجاء ذلك بعد 3 سنوات على إصابته بها من قبل قوات الاحتلال، نتيجة مماطلة إدارة السجون الإسرائيلية في إجرائها؛ حيث تمت بواسطة مقصين للأظافر وشفرة حلاقة ومعقم، إذ جرى ذلك خلال مرحلتين في شهر مايو الجاري.

وتعد هذه ليست الحالة الوحيدة، بل هناك عشرات المعتقلين ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في إجرائها لإيصال المعتقل المريض والمصاب لمرحلة يصعب فيها علاج المرض والإصابة.