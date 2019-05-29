بالفيديو.. ” رش المياه ” أمام المنازل ينهي حياة 3 أشخاص

القاهرة(صدى):

وقع خلاف بين عائلتين في إحدى محافظات مصر بسبب ” رش المياه ” أمام منزلهم؛ أدى إلى مقتل 3 أشخاص بالأسلحة النارية،

وأطلق الجاني النار على شخص وشقيقه بسبب اعتراضه على وصول بعض المياه إلى منزله ليلقيا مصرعهما على الفور، فيما لفظ آخر أنفاسه أثناء نقله للمستشفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في المشاجرة.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية من سطح منزله على الأشخاص الذين دخل معهم في خلاف فأرداهم قتلى وملطخين بالدماء في الطرقات وسط صرخات النساء.