الجيش الليبي يفضح دعم تركيا لمليشيات طرابلس

طرابلس(صدى):

فضح الجيش الليبي ، تركيا ودعمها لمليشيات طرابلس ، بمقطع فيديو يٌظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

وأكدت مصادر إعلامية ، أن الشريط المصور تم العثور عليه في هاتف أحد عناصر الميليشيات المقبوض عليهم خلال معارك طرابلس.

ووفقا للجيش الليبي فقد وصل عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا عبر تركيا على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

ويأتي هذا الفيديو بعد أقل من أسبوعين على إسقاط الجيش الليبي طائرة من دون طيار تركية الصنع فوق قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح مراقبون أن تورط تركيا بشكل أكبر في معركة طرابلس يحيل إلى شيء واحد، وهو أن أنقرة تدرك أن سيطرة الجيش الليبي على طرابلس ودحر الميليشيات الإرهابية تعني انهيار مشروعها في ليبيا، وربما في المنطقة بالكامل.