بالفيديو.. محمد التونسي يتحدث عن أول لقاء جمعه بزوجته ريما الشامخ 

عادل الحربي(صدى):

تحدث الإعلامي محمد التونسي مدير قنوات (MBC) عن أول لقاء له بزوجته الإعلامية ريما الشامخ، قائلا إنها جاءت لمكتبة بصحيفة “الاقتصادية” عن طريق الخطأ، وكانت حينها تبحث عن وظيفة في مجال المحاسبة.

وأوضح التونسي، خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”،أنه أخبرها بأنه لا تتوفر أمامه إلاّ وظائف في مجال الصحافة، فعبرت عن استعدادها للتعلم والعمل في هذا المجال، ومن هناك كانت بدايتها الإعلامية، ومن ثم انتقلت إلى قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن وزير الإعلام حينها “إياد مدني” استدعاه وعرض عليه تولي إدارة قناة “الإخبارية”، نبينا أنه عندما ذهب للقناة طلب نقل زوجته “ريما” إلى قناة أخرى لأنه لا يستطيع أن يعمل معها في مكان واحد، فجاء الرد من عبدالله الجاسر بأن “أحد أهم تحدياتك أن تدير قناة فيها زوجتك”.

وأشار التونسي إلى أن زوجته في واحدة من المرات قدّمت شكوى ضده للرجل الأول في التلفزيون لأنه غيّر بعض الضيوف الذين كانت قد أحضرتهم لأحد البرامج.