أسد يهاجم طفل صغير ووالده يخلصه منه بالحجارة
نجحت السلطات الأمريكية بولاية كاليفورنيا ، من قتل أسد الجبال المتوحش بالمحمية الطبيعية في الولاية ، عقب مهاجمته لطفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء وجوده برفقة مجموعة ذهبت لقضاء الوقت في محمية طبيعية قرب مدينة سانت دييغو.
وأكدت شرطة ولاية كاليفورنيا ، أن الحادثة وقعت مساء الاثنين، عندما كان الطفل يتنزه بالمحمية ، فهاجمة الأسد ما أسفر عن إصابته بجروح ، فيما قام والد الطفل برشقه بالحجارة حتى تمكن من إبعاده عن طفله .
وأشارت إلى أن الطفل أدخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وعولج من إصابات في رأسه، وصفت بأنها غير مهددة للحياة.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله على سلامته
عوافي[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 6 ساعات
سلامات …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25911 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكي
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5731 ] نشر منذ 4 ساعات
إفتك ولده من فم السبع،بحجر،،
من له حيلة فاليحتال !!