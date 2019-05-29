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أسد يهاجم طفل صغير ووالده يخلصه منه بالحجارة

أسد يهاجم طفل صغير ووالده يخلصه منه بالحجارة
واشنطن(صدى):

نجحت السلطات الأمريكية بولاية كاليفورنيا ، من قتل أسد الجبال المتوحش بالمحمية الطبيعية في الولاية ، عقب مهاجمته لطفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء وجوده برفقة مجموعة ذهبت لقضاء الوقت في محمية طبيعية قرب مدينة سانت دييغو.

وأكدت شرطة ولاية كاليفورنيا ، أن الحادثة وقعت مساء الاثنين، عندما كان الطفل يتنزه بالمحمية ، فهاجمة الأسد ما أسفر عن إصابته بجروح ، فيما قام والد الطفل برشقه بالحجارة حتى تمكن من إبعاده عن طفله .

وأشارت إلى أن الطفل أدخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وعولج من إصابات في رأسه، وصفت بأنها غير مهددة للحياة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 6 ساعات

الحمد لله على سلامته

[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 6 ساعات

سلامات …

[ عدد التعليقات: 5731 ] نشر منذ 4 ساعات

إفتك ولده من فم السبع،بحجر،،
من له حيلة فاليحتال !!

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