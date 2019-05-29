أوباما يضرب مثلًا للشباب بـ ” فشل ميسي “

نواف السالم(صدى):

ضرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مثالا للجيل القادم من الشباب، خلال خطاب له بمؤتمر في كولومبيا، وذلك باختيار قصة فشل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده.

وأوضح أوباما خلال كلمته: ” بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم ” مضيفًا: ” نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم.. حتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم “.

وفشل ميسي في 3 مباريات نهائية مع منتخب الأرجنتين، وهي بطولتا كوبا أميركا 2015 و2016، ومونديال 2014، بينما يستعد للمشاركة في كوبا أميركا 2019 في البرازيل الشهر المقبل.