بالفيديو.. مرابطون يباشرون بلاغا عن هدف عسكري بالتزامن مع أذان المغرب 

نايف السالم(صدى):

وثق الفنان فايز المالكي مقطع فيديو يظهر فيه جانباً من حياة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي خلال شهر رمضان.

وبالتزامن مع دخول وقت الإفطار ورفع أحد الجنود للأذان وصل بلاغ لأحد الضباط عن هدف عسكري، وخلال لحظات باشرت عربة مصفحة مزودة بمدفع عملية الاستهداف وإطلاق النار تجاه الهدف المعادي قبل أن يفرغ الجندي من الأذان.

يذكر أن فايز المالكي نشر خلال الأيام الماضية عدة مقاطع فيديو وثق فيها زيارته للحد الجنوبي ولقاءاته بعدد من الجنود المرابطين دفاعاً عن أراضي المملكة ومقدساتها.