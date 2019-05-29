10 نصائح هامة لشراء حلويات صحية وآمنة 

نايف السالم(صدى):

دعت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة، لعدم شراء الحلويات من الباعة الجائلين أو مجهولة المصدر، مقدمة عدة نصائح لشراء حلويات آمنة وصحية.

وطالبت الأمانة المواطنين بالتأكد من سلامة الغذاء للحفاظ على الصحة، والتعرف على كيفية اختيار حلويات صحية عند زيارة المحلات، والإبلاغ عن المخالف منها.

وأبانت أنه لاختيار حلويات صحية يجب أن يتم تجنب الألوان الصناعية، والتأكد من استخدام حليب منخفض الدسم، وزيوت نباتية خالية من الكوليسترول، واختيار الحلويات الأقل نسبة للسكر في المكونات عن طريق مراجعة بيانات السعرات الحرارية.

ولفتت الأمانة أنه لاختيار حلويات آمنة يجب مراعاة التالي:اختيار المحلات والأماكن المرخصة والموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية وتخضع للرقابة والمتابعة، التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها، على أن تكون طازجة تتميز بالليونة وقوامها متماسك، ضرورة عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في لون المواد الداخلة في تصنيع الحلوى، أهمية أن تكون جميع الحلويات مغلفة جيدا، وجود البيانات التغذوية والسعرات الحرارية، مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، الاحتفاظ بفاتورة الشراء حتى التأكد من سلامة المنتجات، اتباع العاملين للممارسات الصحية وارتداء الزي المخصص والأدوات الواقية (القفازات الكمامات).