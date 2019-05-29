بعد أسبوع من فقدانه بالفلبين.. تفاصيل آخر مكالمة للطيار السعودي مع والدته

عادل الحربي(صدى):

كشفت والدة الطيار، عبدالله الشريف، المختفي في الفلبين تفاصيل مؤلمة لآخر مكالمة لابنها معها؛ حيث قالت أنها بعد 12 يوماً ” وأنا لا أعلم هل ابني حيا أو ميتا، لو أن عبدالله في ذمة الله لكنت ارتحت، وهدأت نفسي ورضيت بقضاء الله وقدره”.

وروت الأم المكلومة قائلة: ” آخر مكالمة صوتية ومرئية جمعتني بابني تحدث معي لقرابة ساعة كاملة قبل يومين من اختفائه. حينها عبر عن سعادته وتميزه بتعلم الطيران، وأنه حلق وحيداً في الطائرة بعد أن امتلك مهارة الطيران، وكان يشرح لي عن تخلصه من مشاعر الخوف من الطيران تدريجياً وقدرته على التحكم في الطائرة “.

وتابعت: ” عبد الله غير متزوج، ويعشق الطيران ذهب للدراسة سنة كاملة في أميركا، ونظراً لظروف السفر والتأشيرات، لم يتمكن من إتمام دراسته هناك، والتحق بكلية رابغ للطيران، وبعد حدوث تأخير في مدة التدريب طلب منا إرساله لإتمام دراسته في مجال الطيران المدني بالفلبين “؛ بحسب موقع ” العربية. نت “.

وأضافت: ” عبدالله كغيره من الشباب حريص على بناء مستقبله، هو ابن لهذا الوطن قبل أن يكون ابني، وأنا أنتظر أن يعود إلي سالماً، فهو وشقيقه يدرسان ذات التخصص في مجال الطيران، قلب الأم دليلها، ولم تنم عيني من لحظة اختفاء ابني خوفاً عليه “.