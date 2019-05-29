صور مبهرة ترصد يوميات رمضانية في المملكة 

علي القحطاني(صدى):

رصد عشاق التقاط الصور الهواة والمحترفين، في المملكة، خلال شهر رمضان الحالي، عدداً كبيراً من تفاصيل الشهر الفضيل بصور مبهرة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرزت مشاهد الإفطار الجماعي الخيري الذي يُقام في مختلف مناطق المملكة، ويوميات زوار الحرمين الشريفين، في العدد الأكبر من الصور، بجانب مشاهد أخرى للأسواق ومرتاديها ولحظات ما قبل الإفطار وبعده.

ورصد المصور المحترف، عمار الأمير الذي وثق تفاصيل الشهر الفضيل في مدينة مكة المكرمة في شقين، الأول لحياة الشارع في مكة المكرمة، والثاني ليوميات المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.