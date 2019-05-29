بالفيديو.. حية ” اناكوندا ” تلد دون اتصال جنسي بذكر وعالمة أحياء تفسر

واشنطن(صدى):

في حالة غريبة من نوعها ، ولدت أفعى من نوع أناكوندا، في مدينة بوسطن الأمريكية وحدها دون اتصال جنسي بذكر .

وعلى الرغم من ان جميع مواليد الأفعي التي تدعى ” آنا ” قد نفقت إلا ان هناك مولودين لها على قيد الحياة ، وهما نسخة طبق الأصل من الأفعى .

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس” ، فقد فسرت خبيرة الأحياء بمعرض مخصص لحيوانات الأمازون” سارة تمبستا” حيث تعيش الأفعى تلك الحالة بأنها “توالد بكري ” نتيجة لنمو خلايا جنسية لدى أنثى الأفعى وتطورها دون إخصاب .

الجدير بالذكر ان الأناكوندا نوع من ثعابين أمريكا الجنوبية غير السامة التي يمكن أن تنمو ليصل طولها 5 أمتار ، ولا تضع بيض ، وانما تحمله داخلى لمدة تصل إلى 7 اشهر لتضع في الولادة الواحدة عدد يتراوح بين 28 و48 ثعبان .