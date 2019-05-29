” تعليم حائل ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، للعمل بالمسميات التالية : سائق، سائقة، مستخدمة، مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية، قهوجي، مصور، مصوّرة، مصمم جرافيكس، مصممة جرافيكس.

وأوضحت الإدارة، أنه من ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وسلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه، كما أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

وأكدت على أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة – اجتياز الكشف الطبي بعد اجراء المقابلة الشخصية وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 20 عام ولا يزيد عن 50 عام، وأن يكون المتقدم لوظيفة (سائق – رجال / نساء) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وأن يكون المتقدم لوظيفة (مصور/ة) يجيد العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة.

وأضافت أن يكون المتقدم لوظيفة (مصمم/ ـة) يجيد العمل على برامج الجرافيكس (فيديو، فوتوغراف) وألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو تم فصله لأسباب تأديبية.

وفي حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة وأن تكون الخبرات من جهات حكومية أو مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية؛ فيما سيتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا، وذلك خلال الفترة من 1440/09/28هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/10/25هـ.