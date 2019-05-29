اكتشاف آلاف التطبيقات التجسسية الخطيرة على هواتف آيفون

وكالات(صدى):

كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية عن وجود عدد مرعب من برامج المراقبة على هواتف ” آيفون ” ، تقوم بجمع المعلومات عن المستهلكين وارسالها إلى “طرف ثالث ” .

واكدت الصحيفة من خلال تجربة لها ان 5400 برنامج مراقبة موجود في تطبيقات “آيفون ” ترصد معلومات من ضمنها مواقع المستخدمين الدقيقة ، وعناوين “آي بي” والذي يعني المعرف الرقمي لأي جهاز متصل على الإنترنت ، بالإضافة إلى البريد الإلكتتروني .

وكشفت ان عملية التتبع والرقابة غالباً ما تتم ليلاً اي فترة عدم استخدام الهاتف ، ليتم ارسالها إلى الطرف الثالث وهو شركات التسويق وتحليل سلوك المستهلكين مثل : Amplitude، Appboy and Demdex .

ومن ضمن تلك التطبيقات Nike و، Spotify ، مؤكدة انه من الصعب حظر برامج التتبع بخلاف ملفات تعريف الارتباط في الإنترنت .