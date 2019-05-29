بالصور.. محافظ خميس مشيط يرعى البرنامج التدريبي لفريق سندكم التطوعي

محمد بن طحيطح(صدى):

بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتدشين فريق سندكم بخميس مشيط حضر سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط البرنامج التدريبي لفريق سندكم التطوعي ،يرافقه مدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم .

وقد ابتدأ البرنامج بكلمة ترحيبية من المشرف العام على فريق سندكم بخميس مشيط ممثل المحافظة بمجلس شباب منطقة عسير الأستاذ خالد بن سعيد بن مريط وشكر فيها سمو أمير منطقة عسير لجهوده الكبيرة في دعم الشباب واشراكهم في كافة المناشط بالمنطقة وأيضاً شكر سعادة محافظ خميس مشيط لتواجده الدائم ودعمه المستمر .

كما قدم شرح موجز عن البرنامج التدريبي ومايهدف إليه ،تلى ذلك ابتداء البرنامج التدريبي وتم عرض الحقيبة التدريبية حيث قدمها الأستاذ حسين الحسنية ،وقام بعد ذلك الهلال الأحمر بعرض طريقة الإسعافات الأولية .

ثم قام الدفاع المدني بتقديم برنامج السلامة المهنية الميدانية قدمها الرائد محمد بن مستور آل مريط.

عقب ذلك ألقى سعادة محافظ خميس مشيط كلمته ،حيث عبر عن سعادته بالحضور بين أبنائه وبناته المتطوعين وشكر المتطوعين والمتطوعات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية 2030 وأيضا تحقيق رؤية سمو أمير المنطقة .

كما شكر سمو أمير المنطقة على دعمه للشباب والشابات في المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص،بعدها قام مدير شرطة خميس مشيط بإلقاء كلمته حيث أوضح للمتطوعين حقوقهم وواجباتهم وقدم شكره لهم ،ثم اختتم التدريب وتم توقيع الميثاق بحضور المتدربين .