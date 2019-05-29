بعد اقتراح ” العواد ” .. هل تفعلها الوزارة وتكلف امرأة لتولي منصب مدير تعليم جدة؟

نايف السالم(صدى):

أثارت وكيلة وزارة التعليم السابقة، الدكتورة هيا العواد التساؤل حول امكانية أن تتقلد المرأة منصب مدير تعليم ، بالتزامن مع اعلان قرارات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل بشأن تكليف ونقل وتمديد عمل عدد من مديري التعليم في المناطق والمحافظات .

وجاء اقتراح ” العواد ” إثر تمكين المملكة للمرأة في مختلف القطاعات ، خاصة ً مع توفر كفاءات وطنية نسائية ربما تكون الأجدر من بني جنسهن للقيام بتلك المسئولية .

وقالت “العواد” والتي تُعَد أول امرأة سعودية تتقلد منصب وكيل وزارة عبر ” تويتر ” : ” أبارك لمديري ‎التعليم ومساعديهم، التكليف وتمديد التكليف، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع .

وتابعت : هناك أيضًا مساعدات ذوات كفاءة عالية وقادرات على قيادة إدارات التعليم، ماذا لو تمت ترقية . ‎مديرات تعليم لاستثمار تلك الكفاءات ولمواكبة توجهات الدولة بتمكين المرأة.

ويأتي اقتراح ” العواد ” بالتزامن مع خلو منصب ادارة تعليم جدة من قيادته والذي يخضع لإدارة مدير تعليم مكة المكرمة ” عبد الله الثقفي ” ، الأمر الذي قد يرشح اقتراح ” العواد ” للتنفيذ في المنصب الذي لا زال شاغراً .