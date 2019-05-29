رد قوي من صاحبة الشروط التعجيزية لعقد قرانها على منتقديها 

نايف السالم(صدى):

قالت الفتاة صاحبة الشروط التعجيزية، في ردها على الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي: ” الناس اللي فاهمة أن الحب يعني تكون مغفلا وتكتفي بوعود الحب، الوعود ما تفيد إذا ما تم تدوينها كشروط“.

ولفتت : ”وصدقوني إذا كان الرجل واثقا من حبه وصدق وعوده ما راح يتردد في توثيقها كشروط، لأنه واثق بنفسه إضافة إلى أنه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل”.

وأوضحت:” لكل اللي ينبشون في تغريداتي ترا أحمد عرفني من التويتر، ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبيهات لي ويعرف أدق تفاصيلي“، مشيرة: ”يعني استريحوا وتمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم“.

وجاء ذلك بعد كشفها عن الشروط التي وضعتها أمام حبيبها للزواج منه، والذي بدوره وافق عليها.

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