قرار نهائي.. تشيلسي يوافق على بيع هازارد لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير اعلامية ان تشيلسي الإنجليزي وافق على بيع النجم ” إيدن هازارد ” لريال مدريد الأسباني وذلك بعد سجال طويل بينهما بشأن اللاعب .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فقد وافق تشيلسي على مبلغ 115 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن اللاعب ، مايعادل 145 مليون دولار ، كما سيتقاضى اللاعب البلجيكي 505 الف دولار اسبوعياً .

من جانبه علق رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز ” قائلاً : الإدارة تعلم على مشروع سيجعل الناس تحلم مرة اخرى .

واضاف : حلمي ان نتمكن من التعاقد مع هازارد هذه السنة ، انا مهتم بقدومه للريال وآمل ان يحضر هذا العام ، انه أحد افضل لاعبي كرة القدم ” .

من ناحية اخرى ، يخوض نجم تشيلسي مساء اليوم مباراه نهائي الدوري الأوروبي امام آرسنال ، ويسعى لأن تكون هذه المباراه ” مسك الختام ” كما قال للصحفيين.