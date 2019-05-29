استبعاد نيمار من منتخب بلاده عقب إصابته بالركبة

ماجد محمد(صدى):

جُرد النجم البرازيلي نيمار، من شارة قيادة منتخب ” سيليساو ” ، واستبداله بزميله داني ألفيش (36 عاماً ، عقب مغادرته للتمرينات بسبب ألم في الركبة اليسرى، فرضية تعرضه لـ “أي إصابة خطيرة”، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كوبا أميركا 2019.

وكان أمسك لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بركبته اليسرى بعدما شعر بألم بعد تسديد الكرة خلال الفترة الثالثة التدريبية منذ التحاقه بالمنتخب.

وحاول أغلى لاعب كرة قدم في العالم معاودة التمارين، ولكنه شعر بألم جديد، قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج وبرفقة طبيب المنتخب رودريغو لاسمار، فيما أكدت مصادر بالمنتخب أن الإصابة ليست خطيرة .

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان أن “نيمار غادر التمرين بسبب شعوره بانزعاج في ركبته اليسرى. بدأ العلاج وسيكون تحت المراقبة”.

وكان نجم النادي الباريسي قد غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر هذا الموسم بسبب إصابة في مشط قدمه، قبل أن يعود في أبريل الماضي، ويخوض خمس مباريات فقط.

وأوقف نيمار لثلاث مباريات في فرنسا على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه مطلع الشهر الجاري.

وتخوض البرازيل مباراتين وديتين ضد قطر في الخامس من يونيو في برازيليا وهندوراس في التاسع منه في بورتو أليغري، قبل أن تلتقي البرازيل، حاملة اللقب 8 مرات، بوليفيا وفنزويلا وبيرو في دور المجموعات من البطولة التي تنطلق في 14 يونيو على أرضها.