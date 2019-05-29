بالصور.. 5 تمارين بسيطة تحفز نشاطك وتعينك على آداء الصلوات في رمضان

أميرة خالد(صدى):

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يستعد الجميع لتكثيف الصلوات وإقامة الليل فضلاً عن نشاط العمل نهاراً .

وينصح خبراء الرياضة بضرورة القيام بـ 5 تمارين رياضية لتقوية الظهر وتنشيط الجسم لآداء مهامه وعباداته اليومية بسهولة ويسر في مة لا تستغرق 10 دقائق ، وذلك على النحو التالي :

1-التمرين الأول : من خلال وضع الاستلقاء على البطن مع ثنى الذراعيين، وجعل الساقين ممدودة بالخلف ومشط القدم لأسفل، ثم نقوم برفع الصدر لأعلى مع الثبات 10 ثوان، والعودة ببطء مع تكرار التمرين 10 مرات فى 3 مجموعات.

2-التمرين الثانى، ويتم من نفس الوضع مع جعل الذراعين ممدودة للأمام، والرأس لأسفل، والساقين بالخلف، ثم نقوم برفع الذراعين والصدر لأعلى، والثبات 10 ثوان، ويكرر 10 مرات فى 3 مجموعات.

3- التمرين الثالث : من خلال الارتكاز على الركبة اليسرى، مع جعل مشط القدم لأسفل، ثم نقوم برفع القدم اليمنى باستقامة إلى الخلف، مع مد الذراع اليسرى نحو الأمام، والثبات 10 ثوان، وتكرار التمرين 5 مرات مع تبديل الأطراف.

4- التمرين الرابع، ويتم من وضع الاستلقاء على الأرض مع ثنى الركبتين والذراعين على الجانبين، ثم نقوم برفع الحوض إلى أعلى والثبات 10 ثوان، وتكرار التمرين 10 مرات فى مجموعتين أو 4 مجموعات.

5- التمرين الخامس : قم بالإستلقاء على الأرض مع وضع اليدين والركبتين والقدمين علي الأرض، مع مراعاة أن يكون الظهر مستقيما، ثم اخفض الظهر لأسفل، واليدين ممدودة نحو الأمام، مع الثبات 20 ثانية أو أقل، وتكرار التمرين 4 مرات .