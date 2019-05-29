ركود قطاع السياحة بتركيا عقب الحملات الشعبية بدول الخليج لمقاطعتها

طلال الضوي(صدى):

مع تصاعد الحملات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج خاصة المملكة والإمارات للدعوة إلى مقاطعة السياحة في تركيا ، شهد القطاع السياحي بتركيا ركوداً كبيراً .

وأصدرت وزارة السياحة التركية ، بيان إعلامي أكدت فيه أن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12 % خلال شهر مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أسهم هذا القطاع عام 2018، بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

وأعلنت صحف تركية ، أن أنقرة خرجت هذا العام من قائمة الخيارات السياحية لعدد من السعوديين، ومن المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، التي تصاعدت مع ورود شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرّضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

وشهدت أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا تراجعاً بنسبة 38 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.