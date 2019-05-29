بالفيديو.. إمارة مكة تناشد المواطنين والمقيمين بالمشاركة في إنجاح القمم المرتقبة

سعيد العجل(صدى):

ناشدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- من 25 إلى 27 رمضان في مكة.

وأوضحت الإمارة، في مقطع فيديو، أن ذلك يكون باختياركم الأوقات المناسبة، وتجنب الزحام اثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام؛ فضلًا عن الصلاة في مساجد مكة، واستخدام محطات النقل بالحافلات.

وأشارت إمارة مكة، إلى أن هناك ١٠ طرق بديلة في جدة ومكة يتم استخدامها أثناء عقد القمم المذكورة، وهي طريق المدينة، وطريق أحمد بن عبدالعزيز، وطريق بريمان، طريق الحرمين، طريق مكة- جدة القديم، وطريق الهجرة، الدائري الرابع، وطريق الشرائع، والسيل، والهدا، والعزيزية.