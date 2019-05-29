كورونا يحصد أرواح 3 أشخاص ويصيب آخرين بمناطق مختلفة

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز القيادة والتحكم وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بفيروس ” كورونا ” خلال الثلاثة أيام الماضية، واحدة منها لشخص مخالط للإبل.

وفي التفاصيل، قال المركز أن الوفيات الثلاث تعود لرجل يبلغ من العم 65 عاماً بمدينة الرياض، ومسن ثمانيني بالمدينة المنورة، و شاب 35 عاماَ من مدينة نجران.

وأشار إلى أن حالات الإصابة الأخرى، هي لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، وشاب 26 عاماً بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، ورجل 64 عاماً بمدينة بالرياض.