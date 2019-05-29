طاردة للسموم ومجددة للشباب.. فوائد متعددة للعصائر الخضراء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح الأستاذ الدكتور جابر القحطاني مختص في علم العقاقير ، فوائد العصائر الخضراء ، حيث أنها غنية بالمادة الخضراء، أو ما تُعرف باليخضور أو الكلورفيل، التي تساعد على تنقية الدم وبناء خلايا الدم الحمراء وإزالة السموم .

وأضاف القحطاني ، كما تساعد العصائر الخضراء على التئام الجروح، وتُمِد الجسم بالطاقة بسرعة؛ حيث تُصنع من: (براعم نبات البرسيم الحجازي، والقرنبيط، والكرنب، والطرخشقون الأخضر، والسبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي، وأوراق القمح)، كما أنه من المعروف أن عشب القمح بصفة خاصة له أهمية في أي علاج للسرطان.

وأردف “القحطاني” أنه يمكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج فقط، وكذلك المياه المقطرة بالبخار للعصائر الخضراء؛ من أجل استساغتها، مع التنبه إلى جانب فوائدها؛ فإنها يجب أن تؤخذ باعتدال وعدم الإسراف في تناولها بما لا يتجاوز كوبين كل يوم.