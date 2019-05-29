بالصور.. فأرة مايكروسوفت الكلاسيكية الشهيرة تتوفر للبيع

وكالات(صدى):

أزاحت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، الستار عن الفأرة “Pro Intellimouse” مقابل 60 دولاراً، والتي تحافظ على الشكل الكلاسيكي للفأرة الشهيرة.

وأضافت الشركة إليها، خصائص ملائمة للاعبين مثل مستشعر جديد، والتشغيل المحسن للأزرار، والأزرار القابلة للتخصيص، بعدما طرحتها في وقت سابق دون هذه المزايا فلاقت انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن “برو إنتلي ماوس” تشمل مستشعر “بيكسارت 3389″، مما يجعلها أول “إنتلي ماوس” لا تستخدم مستشعرًا مصممًا من قِبل “مايكروسوفت”، حيث يعتبر “بيكسارت” أفضل أجهزة استشعار الألعاب في السوق.