” الجوازات ” : يحق للزوجة إصدار جوازات سفر لأطفالها في حالة واحدة 

علي القحطاني(صدى):

قال مدير الإدارة العامة لشؤون سفر المواطنين بالمديرية العامة للجوازات اللواء سلمان بن عبدالرحمن المحيا، إن الزوجة يمكنها إصدار جوازات لأبنائها القصر في حال تفويضها من الأب عبر نظام ” أبشر “.

وآشار اللواء المحيا، إلى أن المرأة المعلق وضعها ولديها قضية بالمحكمة يمكنها الحصول على تصريح سفر عن طريق القاضي الناظر للقضية، وأن المواطن يمكنه معرفة إن كان ممنوعا من السفر أم لا عبر نظام ” أبشر “.

ومن جهته، أكد مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات منطقة الرياض العميد حمد بن عبدالله السلمان، خلال تصريحات صحفية أن كل من لديه هوية وطنية يمكنه الاستفادة من نظام أبشر لإصدار جواز سفر أو تجديده أو إصدار تصريح سفر له ولكل فرد من أفراد العائلة لديه هوية وطنية أو مضافاً في سجل الأسرة.

وعن فقدان جواز السفر، أوضح العميد السلمان أن من يفقد جوازه عليه إبلاغ أقرب فرع للجوازات أو أقرب مركز الشرطة، وإذا كان فقدان الجواز في الخارج عليه التوجه لأقرب قنصلية للتبليغ عن فقدان الجواز، لافتا: ” في حالة ثبوت أن صاحب الجواز لديه تلف بصفحات جوازه أو ثبوت سفر صاحب الجواز لدولة يحظر السفر لها يحال إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه “.