” تحفيظ عيون الجواء ” يدشن منصته التبرعية

نايف السالم(صدى):

دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عيون الجواء، منصة الدعم الخاصة بالتبرع هنا، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي دشنها صاحب السمو الملكي، الأمير: محمد بن سلمان ولي العهد.

وقد صرح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ: خالد الوشمي، أن هذه المنصة تيسر عملية التبرع، حيث يجد المتبرع جميع أنواع التبرع التي تسهم في دعم برامج ومشاريع الجمعية، ومن جانب آخر صرح الدكتور: خالد الرباح رئيس الجمعية المكلف، أن التبرع للجمعية بشكل خاص، وللجمعيات الأخرى بشكل عام، هو رصيد للمتبرع في الدنيا والآخرة، فالتبرع يعتبر صدقة في سبيل الله، تكفيه شر محدثات الدنيا، وتكون في ميزان حسناته يوم القيامة.