الاتحاد يقيم معسكرا في لندن استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 

طلال الغامدي(صدى):

قرر الجهازان الفني والإداري بالفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد عدم التجديد لعقد المهاجم ناصر الشمراني الذي انتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن يكون معسكر الفريق الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل في بريطانيا، كما تتواصل الأعمال الإدارية لاستخراج تأشيرات اللاعبين.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار الإدارة الحالية برئاسة المهندس لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع، ويأتي ذلك بعد العمل الكبير والجهد الذي بذلته خلال الأشهر الماضية والذي تضمن عدة نجاحات منها إبرام عدد من عقود الرعاية وبقاء الفريق الكروي الأول في دوري المحترفين إلى جانب تأهله لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الإدارة الاتحادية قد تعاقدت مع اللاعب كهاو بعد انقضاء فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما أنهى ارتباطه بناديه السابق الشباب كما قررت أيضا عدم تجديد عقد إعارة اللاعب ياسين برناوي الذي سيعود لناديه السابق القادسية.