طليقة مؤسس أمازون تتبرع بـ18 مليار دولار .. ” سأنفق حتى تصبح خزانتي فارغة “

واشنطن(صدى):

في خطوة غير مسبوقة ، قررت “ماكينزي بيزوس” الزوجة السابقة لجيف بيزوس مؤسس ” أمازون ” ، التبرع بنصف ثروتها التي تصل إلى 36 مليار دولار للأعمال الخيرية .

وكانت ” ماكينزي ” قد حصلت على هذا المبلغ بعد انفصالها عن جيف بيزوس ، لتقرر بعدها الإنضمام لجمعية ” غيفينغ بليدج ” الخيرية ، والتي يشارك فيها اغني اثرياء الولايات المتحدة .

وقالت “ماكينزي ” تعليقاً على ذلك : لدى مبلغ من المال غير متناسب مع احتياجاتي، يمكنني مشاركته، إن الأعمال الخيرية ستأخذ كل اهتمامي، ولن أنتظر، وأخطط مواصلة أعمالي الخيرية حتى تصبح خزانتي فارغة .

الجدير بالذكر ان ماكنزي وجيف تزوجا عام 1993 م ، وهي روائية شهيرة وحازت على جوائز عدة ، وانفصلت عن مؤسس امازون العام الجاري 2019 .