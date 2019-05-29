كلوب يكشف سر سفر لاعبي ليفربول إلى مدريد قبل يوم من نهائي دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

قرر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب؛ عدم تكرار الخطأ نفسه، الذي ارتُكب العام الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

واقترح كلوب أن يكون توقيت سفر الفريق إلى إسبانيا قبل يوم واحد فقط من النهائي المنتظر (أي الجمعة 31 مايو)، في وقت سيحط توتنهام الرحال في مدريد قبل ” الريدز ” بيومين (الأربعاء 29 مايو).

وأبان أن القرار يهدف إلى رغبة مدرب ليفربول في تفادي خطأ نهائي كييف العام الماضي حين خسر ” الريدز ” 1 / 3 في مواجهة ريال مدريد.

ويجهز كلوب؛ للمباراة النهائية هذه المرة بالطريقة نفسها، التي حضر بها كل مبارياته هذا الموسم في أبطال أوروبا.

ومن المقررر أن ليفربول، سيلتقي توتنهام هوتسبر، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 1 يونيو، على استاد ” واندا ميتروبوليتانو ” ؛ التابع لأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

ومن المفترض أنه بعد الوصول إلى مدريد، صباح الجمعة، سيخوض رفاق محمد صلاح؛ حصة تدريبية خفيفة واحدة بعد الظهر في الملعب الذي ستُقام عليه المباراة.