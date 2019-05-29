بالفيديو.. ضبط طن من الكبدة الفاسدة قبل ترويجها في عيد الفطر

نايف السالم(صدى):

نفذت فرق رقابية لوزارتي ” التجارة ” ، و ” العمل ” حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط طن من الكبدة المجهولة المصدر والفاسدة بموقعين غير مخصصين لتخزين المواد الغذائية في عمارة سكنية بحي شعبي .

ووثق مقطع فيديو كميات كبيرة من الكبدة مخزنة في اكياس بلاستيكية دون الإلتزم بمعايير السلامة في ثلاجات الشقة السكنية ، وقد تعرض معظمها للتلف .

وقامت الفرق الرقابية بالتعاون مع ” صحة البيئة ” والأجهزة الأمنية بإغلاق لمستودعات والمطعم الذي تتبعه ، واحالة المخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، كما تم إعدام الضبطية والتي كان يعتزم المخالفون ترويجها في عيد الفطر .