بالفيديو.. ضبط طن من الكبدة الفاسدة قبل ترويجها في عيد الفطر
نفذت فرق رقابية لوزارتي ” التجارة ” ، و ” العمل ” حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط طن من الكبدة المجهولة المصدر والفاسدة بموقعين غير مخصصين لتخزين المواد الغذائية في عمارة سكنية بحي شعبي .
ووثق مقطع فيديو كميات كبيرة من الكبدة مخزنة في اكياس بلاستيكية دون الإلتزم بمعايير السلامة في ثلاجات الشقة السكنية ، وقد تعرض معظمها للتلف .
وقامت الفرق الرقابية بالتعاون مع ” صحة البيئة ” والأجهزة الأمنية بإغلاق لمستودعات والمطعم الذي تتبعه ، واحالة المخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، كما تم إعدام الضبطية والتي كان يعتزم المخالفون ترويجها في عيد الفطر .
عوافي[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم …