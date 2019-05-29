الملكية الفكرية: تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع

سعيد العجل(صدى):

انطلاقاً من حرص الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فإنها تعكف حالياً على استحداث لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك وفقاً لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/09/1439هـ،

وبناءً على ذلك دعت الهيئة العموم الكرام والمهتمين بهذا المجال لإبداء مرئياتهم حيال “لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع”، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ الموافق 25/6/2019م، وذلك بإرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للهيئة [email protected] مع إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.

ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593

علماً أن المهلة المتبقية لاستلام المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.