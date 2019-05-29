تفاصيل مروعة لتعذيب الدبلوماسيين في سجون ” أردوغان ” وتعجيزهم جنسيا

أنقرة(صدى):

كشفت نقابة المحامين بأنقرة عن فضائح مدوية للسلطات التركية بشأن اعتقال 78 دبلوماسي وتعذيبهم والإعتداء الجنسي عليهم .

وكانت السلطات التركية قد اعتلقت الدبلوماسيين الموظفين بوزارة الخارجية التركية بتهمة ” الغش في امتحانات القبول بالخارجية ” ووجود صلة مع جماعة فتح الله غولن المتهمة بالإنقلاب على الرئيس التركي عام 2016 .

ووفقاً لشهادات الضحايا الموثقة بمحامي النقابة ، فقد تعرض المعتقلين لشتى انواع التعذيب المحترف دون ان تظهر علامات عليهم ، فضلاًعن السباب لإرغامهم على التوقيع على اعترافات ملفقة .

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو : أن الدبلوماسيين الأتراك تعرّضوا لـ”تعذيب شديد” .

كما كشف 5 من هؤلاء الدبلوماسيين عن تعذيبهم بطرق مروعة إذ تم حبسهم بشكل انفرادي وهم معصوبي العينين ومكبلي الأيدي في غرف مظلمة إلى ضربات بالهراوات على رؤوسهم .

وقالو ان المحققين أجبروهم على خلع ملابسهم واتخاذ وضعية الجنين في بطن أمه، وتم هناك تهديدهم بإدخال الهراوات في مؤخراتهم .

والأفظع من ذلك شهادة دبلوماسي تعرض لاعتداء جنسي اكد إن المحققين أخبروه أنه لن يكون بمقدوره بعد اليوم ممارسة الجنس مع زوجته .

من جهتها تتنصل السلطات التركية من جرائمها ،بل ويتهرب القضاء من إثبات ذلك حيث اشتكى احدهم من التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي، ليردّ القاضي بأنه ليس طبيبًا، وأن الأمر لا يدخل في نطاق اختصاصه ، وفقاً للنقابة .

وكانت تركيا قد اشعلت غضب عربي وعالمي مؤخراً بعد تأكيد عائلة المواطن الفلسطيني، زكي مبارك، بتعرضه للتعذيب الشديد قبل مقتله في أحد سجون إسطنبول ، فضلاً عن جرائمها منذ محاولة الإنقلاب في غيابات السجون التركية .